فقدان مروحية تابعة لحلف الناتو بين اليونان وإيطاليا

2020/04/30 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليونان فقدان مروحية للقوات الكندية كانت تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي وعلى متنها ستة أشخاص فوق المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

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