ترامب: الصين تسعى لخسارتي في الانتخابات الرئاسية

2020/04/30 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلاً عن تلك المسجّلة مساء الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60.853 وفاة.

وحصيلة الوفيات اليومية المسجّلة مساء الأربعاء تزيد قليلاً عن تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء (2207 وفيات)، وذلك بعد يومين سجّلا تباطؤاً لافتاً في أعداد ضحايا الوباء الفتّاك (1330 وفاة مساء الأحد، و1303 وفيات مساء الاثنين).

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم وثلث الإصابات.

ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات الوباء في البلاد، إنّ فيروس كورونا المستجدّ "سيرحل".

وأكّد ترامب أن الفيروس "سيذهب.



سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف.

والأربعاء، أعلن الدكتور انطوني فاوتشي خبير الاوبئة ومستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات أظهر أثرا "واضحا" في علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال من البيت الأبيض إن "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وإيجابيا في تقليص فترة شفاء" مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذا الأمر يثبت "أن دواء يمكن أن يتصدى للفيروس".

وأجريت دراسة سريرية على هذا العقار بالتعاون بين معاهد الصحة الاميركية ومختبر جلعاد الأميركي.

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