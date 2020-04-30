سفير ايران في العراق يفند ما نسب اليه عن فتح المطارات العراقية 

2020/04/30 | 06:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي ، التصريح المنسوب له بشأن فتح المطارات العراقية بأنه فبركة وكذب....

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