عدلت مذكرة بشأن سوريا.. منظمة الصحة العالمية بمواجهة أزمة جديدة

2020/04/30 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تخطط فيه عدة دول تخفيف إجراءات العزل وإعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي، بدأت البوسنة تحصي حالات جديدة وهي التي سبقت الدول الأخرى في إعادة فتح اقتصادها، مباشرة بعد الصين.وسجلت البوسنة 93 إصابة جديدة وحالتي وفاة في الــ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 20 إصابة في اليوم السابق و49 إصابة في اليوم الذي سبقه.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1677 بينها 65 وفاة، فيما أجرت البلاد 29130 اختبارا.

يأتي ذلك في غمرة تخفيف إجراءات العزل العام بشكل تدريجي في البلاد.

وكان كل من الاتحاد الكرواتي البوسني المسلم، وجمهورية صرب البوسنة، القسمين اللذين تتألف منهما البوسنة، فرضا إجراءات العزل العام الشهر الماضي بعد تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشملت التدابير منع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأطفال دون 18 من مغادرة منازلهم على الإطلاق.

وكالة رويترز نقلت عن عالم الأوبئة، سيرانيتش، قوله "يتصرف المجتمع بأكمله بطريقة أكثر استرخاء من ذي قبل، عندما كان لدينا عدد مختلف من الحالات عما عليه الحال الآن".

وفي بانيا لوكا في الشمال التي سُجل فيها أكبر عدد من حالات الإصابة في البوسنة، قال بيديا كوفاسيفيتش رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى الرئيسي لوكالة رويترز، إن العاملين الصحيين تمكنوا حتى الآن من مواجهة الوباء.

وأضاف "المرعب هو أننا أصبح لدينا أكبر عدد من المرضى، والمرضى الذين يدخلون المستشفى فى الأسبوع التاسع، وأدعو الجماهير وكل مواطن إلى التفكير مليا قبل مغادرة المنزل".

وكان الاتحاد البوسني الكرواتي قد رفع حظر التجول الليلي الجمعة الماضي، وألغى إجراء الحجر الصحي الإلزامي، وسمح لكبار السن والأطفال بمغادرة المنازل كل يومين لبضع ساعات.

وقررت غرفة مواجهة الأزمة الأربعاء، إعادة حظر التجول الليلي خلال عطلة عيد العمال التي تستمر ثلاثة أيام وحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

كما قررت إعادة فتح متاجر الجملة ومحلات البيع بالتجزئة وصالونات تصفيف الشعر، ومستحضرات التجميل اعتبارا من بداية مايو، وأمرت أصحاب هذه الأعمال بتوفير مطهرات اليدين وقفازات للقدمين تؤدي نفس غرض قفازات الأيدي للعملاء وتطهير المبانى كل يوم قبل الفتح.

مساعد وزير الصحة في الاتحاد جوران سيركيز قال لوكالة رويترز "ندرك أننا سنشهد زيادات واتجاهات جديدة للمرض لكن علينا العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف "سنرى كيف تسير الأمور، وإعادة فرض إجراءات العزل من عدمها شيء يتوقف على المواطنين".

وتضرر اقتصاد البوسنة بشدة من إجراءات العزل العام وتوقف الكثير من الأعمال، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص النمو بنسبة 5 في المئة هذا العام.

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