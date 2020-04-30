2020/04/30 | 07:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة عباس ماهر يوم الخميس عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا لمشاكرين في مجلس العزاء الذي اقيم في مؤخرا.

وقال ماهر في بيان اليوم ان نتائج الفحوصات المختبرية لـ15 ملامسا لمصابين سابقين بالفيروس قد ظهرت.

واوضح ان النتائج الفحوصات اظهرت اصابة 3 بكورونا من بين الـ15 المشاركين في مجلس عزاء الهارثة لترتفع عدد الاصابات بالقضاء الى اربع حالات.

وأفاد مصدر صحي يوم الاربعاء بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة عقب مجلس العزاء الذي شارك فيه مريض بالوباء.

وقال المصدر لشفق نيوز، إنه تم تسجيل ٦ أصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة المشراق وسط مدينة البصرة.

وكان مصدر طبي قد كشف الثلاثاء لشفق نيوز عن تمكن مفارز المسح الصحية في محافظة البصرة، من تسجيل اكثر من 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا اغلبهم لملامسين لمرضى سابقين.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل 39 اصابة في منطقة الهارثة الواقعة شمال المحافظة، اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات جديدة بكورونا لمشاركين بمجلس عزاء جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات جديدة بكورونا لمشاركين بمجلس عزاء جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).