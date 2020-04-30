البروليتاريا تنتفض في يومها العالمي ضد جائحة الرأسمالية - المهدي بوتمزين

2020/04/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المهدي_بوتمزين في يوم الوفاء و الإحتفاء بذكرى هايماركت , تلملم الطبقة الشغيلة في العالم جراحها و ترص صفوفها الثورية, لتكمل مسيرتها النضالية في مواجهة العبودية الحديثة التي أوجدت إنسانا خاضعا للماكينات و ملاَّكها , ما جعل حياة الفرد في قبضة الرأسمالية , التي سَلعنت و بضَّعت البشر في سياقات عدة , كما ذهب إلى ذلك كارل ماركس , و أقصى ذلك عبودية الأجر و الوظيفة الحيوانية .



في العشرية الثانية من القرن الواحد و ا ......





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