المسار- العدد 39 - الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي

2020/04/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي العدد /39/ نيسانإبريل 2020---------------------------------------------- افتتاحية العدد: نقد العقل المعارض السوريفي عام 1980، عندما طرحت المعارضة السورية بشقيها الإسلامي والديموقراطي برنامجيها، كان ذلك بدلالة «الذات» وليس بدلالة «الآخر».



كذلك عندما قام الشق الديموقراطي من المعارضة ......





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