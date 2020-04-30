2020/04/30 | 07:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى السفير الايراني لدى بغداد إيرج مسجدي يوم الخميس مطالبته السلطات العراقية بإعادة فتح مطاراتها.

وقال في تغريدة له اليوم، ان "ما نقل عن لساني أنه یجب إعادة فتح المطارات العراقية فهو فبرکة و کذب".

واعرب عن أمله بان يختفي فيروس "كورونا من المجتمع البشري بأسرع وقت، وسيصبح جميع البشر في الصحة والسلامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنفي مطالبتها العراق بإعادة فتح المطارات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنفي مطالبتها العراق بإعادة فتح المطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).