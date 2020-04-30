أيبوديلاست.. دواء للربو يثبت فعاليته في علاج كورونا خلال التجارب السريرية

2020/04/30 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار آلة القتل والتدمير التي أطلقها فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم منذ حوالي خمسة أشهر، تبدو وكأنها سنوات، فإن "معجزة الخلاص ليست في الأفق"، بهذه النظرة التشاؤمية وصف مقال مجلة أتلانتيك، الآمال إزاء زوال الجائحة في المستقبل القريب.ففي المقال، الذي يحمل عنوان "لا اختبار، لا علاج، لا مناعة قطيع، لا مخرج سهلا"، تدعو الكاتبة ياشا مونك، وهي أستاذة مساعدة في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إلى الحاجة إلى الاستعداد لواقع أكثر قتامة في ظل الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 218 ألف شخص وأصاب أكثر من ثلاثة ملايين آخرين حتى صباح الأربعاء.

ورغم إقرارها بأن هناك أسبابا تدعو إلى الأمل بأن المعاناة التي فرضتها الجائحة قد تنتهي في وقت أقرب مما حذر منه أكثر الخبراء تشاؤما، مثل التقارير عن احتمال نجاعة أدوية موجودة في معالجة كورونا، وتطوير مناعة القطيع من دون ضحايا بالجملة، بسبب حالات الإصابة التي لا ترافقها أعراض، واحتمال عودة نشاط الاقتصاد، لأن دولا نجحت في احتواء المرض عبر توفير الاختبارات وبرامج التتبع، إلا أنها أردفت أن "سلسلة من التطورات في الأيام الأخيرة أدت إلى تقويض الأساس الحقيقي لتلك الآمال.



لذا، بدأت أتصالح مع نفسي وأقبل واقعا أكثر قتامة: معجزة الخلاص ليست في الأفق".

وأشارت مونك إلى النتائج الأولية لدراسة الأجسام المضادة، التي عرضها حاكم نيويورك أندرو كوومو الخميس الماضي.



ويقوم الباحثون بموجب تلك الاختبارات بأخذ عينة من الدم للبحث عن الأجسام المضادة للفيروس فيها، والتي تدل على أن هذا الشخص أصيب بالفعل بالفيروس وقد تعافى منه.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في نيويورك، فإن ربع مليون شخص أو حوالي واحد من بين كل 100 من سكان الولاية، تعرضوا للفيروس الذي قتل 21 ألفا منهم، ما يرفع معدل الوفيات إلى 8 في المئة.

وتقترح الدراسة الجديدة أيضا أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير.



وكشفت أن شخصا من بين كل سبعة من سكان نيويورك ممن خضعوا للاختبار، كانت لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا الجديد.

هذه أخبار جيدة، بحسب مونك التي تابعت "إذا انطبق هذا المعدل على عامة سكان البلاد، وإذا كان عدد أكبر مما كان معتقدا من الناس أصيبوا بكوفيد-19، فإن معدل الوفيات الحقيقي قد يكون أقل من واحد في المئة".

لكن باحثين أبدوا شكوكا إزاء معدل واحد من كل سبعة، لأن اختبارات مضادات الأجسام الحالية بعيدة عن الدقة، ما يعني أنها قد تظهر نتائج إيجابية خاطئة.

ولأن الدراسة في نيويورك شملت مشاركين في الأماكن العامة مثل محلات السوبر ماركت، فإن من تم اختيارهم ربما لم يأخذوا إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل جدي مقارنة بمواطنين آخرين، ما قد يجعلهم أكثر عرضة للفيروس.

لكن حتى وإن لم تبالغ دراسة الأجسام المضادة في نيويورك في عدد من أصيبوا بكورونا، فإن نتائجها، بحسب مونك، تقترح أن ما من مخرج سهل للتباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أن خبراء يقدرون بأن بلوغ شعب ما مناعة القطيع، يحتاج إلى إصابة حوالي 80 في المئة منه بكورونا.

وحتى إذا كان معدل الوفيات أقل بقليل من واحد في المئة، فإن ذلك يعني أن السماح له بالانتشار في الولايات المتحدة سيؤدي إلى حوالي مليوني وفاة.

ومع أن دراسة نيويورك تعطي الكثير من المعلومات القيمة، وفق المقال، إلا أن "خطورة الفيروس الجديد لا تزال غير معروفة".

وأشارت الكاتبة إلى أن بعض اختبارات الأجسام المضادة، بما في ذلك اختبار أجري في مقاطعة ميامي دايد بفلوريدا، اقترح معدل وفيات أقل من دراسة نيويورك، بينما توصلت أخرى بما في ذلك اختبار في هولندا، إلى استنتاج متشائم أيضا.

وحذرت من عواقب مجابهة الفيروس عن طريق العودة إلى الحياة الطبيعية "في ظل العجز عن استبعاد وفاة الملايين في الولايات المتحدة وحدها".

وبما أن التوصل إلى لقاح سيستغرق عاما على الأقل، كما يرجح معظم الخبراء، فإن العثور على علاج فعال ضد المرض يعد أكثر أهمية.

لكن الأمل في أن العقار المضاد للملاريا، هيدروكسي كلوروكوين، دواء معجزة، فندته دراسات كشفت أن المرضى الذين تناولوه كانوا أكثر عرضة للوفاة ممن لم يكن ضمن خطة علاجهم.

وقالت مونك إن "فرص العثور على علاج ضد كورونا يقلب الأوضاع في وقت قريب تضاءلت إلى حد كبير، كما أن الحصول على مناعة القطيع لن يتم في المستقبل القريب.

وأضافت أن "الدواء المعجزة ليس في الأفق.



لذلك فإن الطريقة الوحيدة لإعادة تشغيل الاقتصاد، تتمثل في وضع نظام فعال لاختبار ملايين الأشخاص، وتتبع تحركاتهم، وعزل أولئك الذين ربما أصيبوا بالعدوى بسرعة".

وختمت مونك مقالها بالقول إنه "بعد أسابيع كان فيها الأمل بأن شيئا ما سيحدث لوضع حد لهذا الكابوس، أمرا منطقيا، إلا أن احتمالات الخلاص أصبحت بعيدة أكثر من أي وقت مضى".

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