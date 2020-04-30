المانيا تحظر جماعة حزب الله وتنفذ مداهمات لمشتبه بهم

2020/04/30 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الالمانية يوم الخميس عن حظر جماعة حزب الله اللبناني في انحاء البلاد كافة.

ونفذت وزارة الداخلية الالمانية حملة مداهمات لاشخاص يشتبه بانهم انصار للحزب، بحسب وكالة روتيرز للانباء.

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