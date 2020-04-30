عبد المهدي يطلع الكاظمي على ملف المفاوضات مع امريكا

2020/04/30 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إطلاع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بجميع الملفات التي ستبحثها الحكومة مع الجانب الأميركي.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، قوله القرار هدفه أن يكون رئيس الحكومة المكلف على دراية تامة بجميع المواضيع التي ستبحث مع الولايات المتحدة لمتابعتها واتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

واضاف خلف ان العراق يعكف حاليا على دراسة جميع الملفات التي ستبحث مع الولايات المتحدة الاميركية ومناقشتها مع الجهات المختلفة المعنية بهذه الملفات لانضاجها وعرضها على رئيس الوزراء قبل انطلاق المفاوضات، مبيناً ان الملفات ليست مقتصرة على الجانب الامني بل تتعلق أيضاً بالعلاقة الستراتيجية بين البلدين، كما تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الاطار الستراتيجي.

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