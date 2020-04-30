هدنة في ليبيا بمناسبة شهر رمضان

2020/04/30 | 08:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خليفة حفتر في شرق ليبيا وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان ..ولم تصدر حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ، أي تعليق على هذا الإعلان.وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان في بنغازي بشرق ليبيا أن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها.في حين […]

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