المالية النيابية: الحكومة يجب ان تجري تعديلا على الموازنة قبل ارسالها الى البرلمان

2020/04/30 | 09:03 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

شدد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، على ضرورة قيام الحكومة الجديدة وفي حال تم تشكيلها، بتعديل ...

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