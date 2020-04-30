رواية (حساء الوطواط) ح18 - عباس علي العلي

2020/04/30 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ليلة ولا كل الليالي مليئة بالحزن والبكاء قضتها الخالة أميرة لوحدها بين أربع جدران صماء ومن عزاء وما من جواب يشفي غليلها المتقد كوقد جمر لاهب، مرة تشتكي للجدران عن كل الحماقات التي يرتكبها الإنسان...



ومرة تنحب مع كل قطعة أثاث في الشقة وهي تعيد في كل مرة ما سمعته عليها لعل هناك رد....



لم يسعفها كل محاولاتها أن تهدأ وتتمالك نفسها، ما ان تهدأ قليلا إلا وتنفجر في نوبة بكاء جديدة جاهدت أن لا تخرجها ساعة ......





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