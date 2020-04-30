2020/04/30 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس ترتفع أصوات مختلف قوى المعارضة للنظام الاستبدادي حول أهمية „الوحدة الوطنية “.



ولكن لا بُد من التمييز من جهة بين قوى المعارضة التي تعمل ضد النظام، ويقوم أردوغان بدعمها بالمال والسلاح من أجل إقامة نظام سياسي إسلاموي بقيادة الإخوان والنصرة وغيرها من التنظيمات الإسلاموية، وهي تمثل قوى الثورة المُضادة.



وبين من جهةٍ أخرى العديد من التنظيمات والشخصيات السياسية والاجتماعية الوطنية التي تُنادي وتع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول شعار - الوحدة الوطنية - - محيي الدين محروس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول شعار - الوحدة الوطنية - - محيي الدين محروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).