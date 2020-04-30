البحث عن الأصل - محمد أبو قمر

2020/04/30 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أبو_قمر المدهش هو إنهم جميعهم بيقولوا إنهم وسطيون ، محدش فيهم بيقول إنه متطرف أو إرهابي أو حتي طائفي ، والمحير بشدة هو معني كلمة الوسطية ، ياتري هي بين إيه وإيه؟ ، المعروف إن التوسط بيكون بين شيئين ، بين طرفين ، وهو إما أن يكون شيئا مختلفا تماما عن الطرفين أي نقطة فاصلة بينهما ، وإما أن يكون نقطة التقاء بين الطرفين أي يتكون مما هو حسن ومقبول فيهما......



.وزي ما هو واضح كده فإن الوسطية في الحالة الأولي ......





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