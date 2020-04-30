2020/04/30 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس (30 نيسان 2020)، إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التاب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يطلق رواتب منتسبي مقر الداخلية عبر ’’الماستر كارد’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يطلق رواتب منتسبي مقر الداخلية عبر ’’الماستر كارد’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).