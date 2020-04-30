مركز أسرى فلسطين يكشف عن 40 حالة اعتقال منذ بداية شهر رمضان

2020/04/30 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال لم تراعِ حرمه شهر رمضان المبارك، او خصوصيته وواصلت عمليات الاعتقال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث رصد المركز (40) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين منذ بداية رمضان.الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” أوضح بان الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية نتيجة […]

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