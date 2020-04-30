2020/04/30 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون، بحسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، أن مليون و353 مصابا بالعالم تعافوا من الوباء.

وبحسب الموقع، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بـ147 ألفا و411، تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.

في غضون ذلك، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم، أي إصابات محلية جديدة بالفيروس، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من شباط.

وأعلنت المراكز الكورية عن رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.

وارتفع عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وإجمالا أصيب بالوباء في العالم إلى حدود أمس الأربعاء، 3 ملايين و220 ألفا و268 شخصا بفيروس كورونا، وتوفي 228 ألفا و224 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم يسجل مليون متعاف من كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم يسجل مليون متعاف من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).