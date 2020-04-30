الانباري: عناصر داعش يدخلون العراق عبر مناطق سيطرة القوات الأميركية

2020/04/30 | 09:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد مسؤول منظمة بدر في محافظة الانبار، قصي الانباري، ان عناصر داعش الإرهابي يدخلون العراق عن طريق مناطق سيطرة القوات الأميركية عند الشريط الحدودي، لافتا الى ان هناك مناطق رخوة في صحراء الانبار تمثل ملاذا آمنا لداعش وتخضع للسيطرة الأميركية.وقال الانباري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مناطق الشريط الحدودي تمثل مواقع رخوة […]

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