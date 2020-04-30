الخيكاني: خلافات الكتل السياسية ستؤدي الى تسلم “برهم صالح” سدة الحكم

2020/04/30 | 09:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، الخميس، ان الخلافات مابين الكتل والأطراف السياسية على المناصب في الحكومة الجديدة ستقود الى اعتذار الكاظمي عن تشكيل الحكومة وتسلم برهم صالح سدة الحكم في البلاد.وقال الخيكاني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مصلحة الاكراد تكمن في تسلمهم وزارة المالية على وجه الخصوص، في حين يسعى السنة الى […]

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