الزراعة: حقّقنا الاكتفاء ونتّجه للتصدير

2020/04/30 | 09:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توقّعَ وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الخميس، تسويق أكثر من ستة ملايين طن من الحنطة المحلية ومليون و500 ألف طن من الشعير خلال الموسم الحالي، بينما اكد تحقيق الاكتفاء الذاتي بأغلب المحاصيل والعمل على تصديرها الى الخارج قريبا.

وقال الحسني في تصريح لجريدة "الصباح"، تابعته "الغد برس"، ان "الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي في اغلب المحاصيل الزراعية ومن بينها الحنطة والشعير"، متوقعاً تسويق أكثر من ستة ملايين طن من الحنطة المحلية ومليون و500 ألف طن من الشعير خلال هذا الموسم.

وأضاف الحسني أن "الوزارة وفرت المبالغ المخصصة لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي الحنطة والشعير فور انتهاء الموسم التسويقي الحالي"، مبيناً ان "العراق حقق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة منذ عام 2019 ولم يستورد من كندا واستراليا، وفي الموسم الحالي تم انتاج الحنطة غير السيالة أيضاً".



وتابع وزير الزراعة ان "العراق بات يعتمد بشكل أساسي على انتاجه المحلي من الخضراوات وبنسبة تصل إلى نحو 90%، مؤكداً أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي في 25 مادة زراعية من بينها محصولا الحنطة والشعير الأمر الذي لم يتحقق منذ 50 عاما."

وأوضح الحسني ان "الزراعة تطبق طريقة الروزنامة النباتية وهي استيراد المادة في وقت حصول شح بالإنتاج المحلي وإيقاف الاستيراد متى ما كانت هناك وفرة بالإنتاج بهدف دعم الفلاحين وعدم دخول البضائع الرديئة المستوردة"، لافتا إلى أننا صدرنا محصولي الباذنجان والرمان إلى المانيا.

ونوه الحسني بأن "الوزارة ماضية بإعداد قائمة بإيقاف استيراد مجموعة اخرى من محاصيل الفواكه والخضر، فضلاً عن محاصيل مرشحة للتصدير مثل الباذنجان والخيار والبطاطا لوجود اكتفاء ذاتي على مدار السنة اضافة إلى محصول الطماطم الذي سيصدر خارج البلاد في اوقات ذروة انتاجه"، مبيناً ان 90 % من انتاج الدجاج وبيض المائدة محلي.

وختم الحسني بالقول: ان أزمة جائحة كورونا وغلق الحدود وإيقاف عمليات الاستيراد والتصدير وضعت الوزارة في اختبار نجحت فيه بتوفير سلة غذائية من الخضراوات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بـ 25 مادة زراعية وسد حاجة السوق المحلية من الخضراوات، بالاضافة إلى تشغيل ايد عاملة ودعم اقتصاد البلاد.

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