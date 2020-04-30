أعراض جسدية تفسر بشكل خاطئ على أنها إصابة بفيروس كورونا

2020/04/30 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، يقول الأطباء إنه ليس من المستغرب إذا شعرنا في الوقت الحالي، بالقلق بشكل خاص من أي عارض عادي.ولكن بعض أعراض القلق تكون جسدية، على عكس الأعراض النفسية التي تؤثر بشكل كبير على أذهاننا.وقالت الدكتورة سارة جارفيس، المديرة السريرية لموقع Patientaccess.com: “بعض أعراض القلق ونوبات الهلع – […]

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