انجاز أعمالهـا فـي محطـة كهربـاء الزويـة

2020/04/30 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلـن مدير عام شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن هادي علـي طـه ، عن إنجاز ملاكات الشركة أعمالها في محطة كهرباء الزوية الواقعة في منطقة الكرادة ببغداد والتابعة لتوزيع كهرباء بغداد / الرصافة .وقال طه في بيان لوزارة الصناعة، ان “المحطة ادخلت الى الخدمة وفي مرحلة الاستلام النهائي حالياً […]

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