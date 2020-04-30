مقرارات جديدة لخلية الازمة العراقية.. فردي وزوجي وحجر مناطقي

2020/04/30 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ في العراق على ﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺰﺣﺎﻣﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ، بفرض ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة منها العمل ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدي واﻟﺰوﺟﻲ (ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت)، ﻛﻤﺎ ﻛ...

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