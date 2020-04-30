المالية النيابية تستبعد اللجوء الى تخفيض واستقطاع رواتب الموظفين

2020/04/30 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادشدد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، على ضرورة قيام الحكومة الجديدة وفي حال تم تشكيلها، بتعديل الموازنة بشكل جوهري قبل ارسالها الى البرلمان، لافتا الى ان الموازنة يجب ان توضع فيها أولويات للصحة والرواتب وانعاش الاقتصاد.وقال القدو، ان “امام الحكومة خيارات عديدة للخروج من الازمة المالية عن طريق الاعتماد على الاقتراض من […]

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