شركة “لادا” تكشف عن سيارة جديدة رباعية الدفع

2020/04/30 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكلاء شركة لادا في موسكو عن بدء بيع النموذج الجديد من سيارات XRAY Cross رباعية الدفع.وحصل نموذج Instinct الجديد من هذه السيارات على هيكل أنيق بطول 4 أمتار و17 سنتيمترا، وبعرض 198 سم، وارتفاع 164 سم، مزود بعجلات بمقاس 17 إنشا أقراصها مصنوعة من الكروم المتين.وبالإضافة للشكل المميز حصلت هذه السيارات على قمرة واسعة […]

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