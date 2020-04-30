بالأرقام: عبدالمهدي يستعد لتسليم الكاظمي “كارثة مالية” قبل مغادرته بـ”سلام”!

2020/04/30 | 09:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط الأجواء السياسية المبشرة بتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، المقترنة بأجواء عصيبة على جميع الأصعدة الاقتصادية والصحية والأمنية في العراق، يستعد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي للانتقال إلى “مرحلة الاسترخاء” وطوي واحدة من أسوء الحقبات العراقية.وتنتظر رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي جملة ملفات عصيبة، ولعل أصعبها وأكثرها رعبًا هو […]

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