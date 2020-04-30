نائبة تكشف عن عمليات فساد كبرى يقودها وزراء حاليين

2020/04/30 | 09:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين، الخميس، عن وجود عمليات فساد كبرى يقوم بها وزراء في الحكومة المستقيلة، وانتهاز الفرصة لاستثمار اكبر عدد من الاموال لصالحهم قبل احالتهم على التقاعد بتشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الوزراء المكلف.وقالت عبد الحسين، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “غالبية الوزراء في حكومة […]

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