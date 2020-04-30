2020/04/30 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الخميس تولي اهتماما لتوقيع المكلف برنامجه الحكومي وارساله الى البرلمان..واستبعاد وزير الصحة فرض حظر للتجوال بعد زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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