مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق رواتب منتسبي مقر الداخلية والمديريات التابعة لها

2020/04/30 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “للمرة الأولى تم صرف رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية لشهر نيسان الكترونيا عبر ماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا”.واشار الى انه “بإمكان المنتسبين استلام […]

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