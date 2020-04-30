النفط يواصل الارتفاع

2020/04/30 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، الارتفاع مدعومة بعدة عوامل، منها ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمستويات أقل من التوقعات.كما أن أسعار النفط صعدت بعد تقرير قال إن شركة أمريكية طورت عقارا فعالا لعلاج فيروس كورونا، الذي فتك بالاقتصاد العالمي.وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم […]

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