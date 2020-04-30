الأمن الروسي يحبط “عملا إرهابيا” وشيكا

2020/04/30 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عملية إرهابية، وتمكن من القضاء على 3 مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذها في مدينة يكاترينبورغ.وذكرت وكالة “تاس”، أن أجهزة الأمن الروسية، قضت عى 3 مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة “تشكالوفسكي” بمدينة يكاترينبورغ.واشارت الى انه “تم العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.انتهى/25

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