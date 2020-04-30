الأمطار تستعد لجولة جديدة في مناطق واسعة من العراق.. ودرجات الحرارة تتراجع

2020/04/30 | 09:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر عدد من المناطق العراقية، فرصا لهطول الامطار منذ اليوم الخميس وتنتهي الاثنين القادم.وقال الراصد الجوي ريحان العجمي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “تنحصر فرص تساقط الامطار خلال اليوم الخميس على مناطق ضيقة من البلاد وهي البصرة وميسان وشمال ذي قار وجنوب شرق واسط وبعض من مناطق الانبار وكما تشمل […]

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