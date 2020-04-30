دواء يثبت فعاليته في علاج كورونا بعد تجربته سريرياً

2020/04/30 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أطلق فريق طبي أمريكي، تجربة سريرية لاختبار فعالية دواء الربو في علاج الحالات المميتة التي يسببها...





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