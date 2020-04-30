خلال يوم واحد.. أمريكا تسجل أكثر من 2500 حالة وفاة بسبب كورونا

2020/04/30 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

سجّلت الولايات المتّحدة، الخميس (30 نيسان 2020)، وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلاً عن تلك المسجّلة قبل يوم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ "وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60.853 وفاة".

وحصيلة الوفيات اليومية المسجّلة مساء الأربعاء، تزيد قليلاً عن تلك التي سجّلت مساء الثلاثاء (2207 وفيات)، وذلك بعد يومين سجّلا تباطؤاً لافتاً في أعداد ضحايا الوباء الفتّاك (1330 وفاة مساء الأحد و1303 وفيات مساء الإثنين)، بحسب "فرانس برس".

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم وثلث الإصابات.

ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات الوباء في البلاد إنّ فيروس كورونا المستجدّ "سيرحل".

وأكّد ترامب أن الفيروس "سيذهب.



سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف.

بغداد اليوم - متابعة

أطلق فريق طبي أمريكي، تجربة سريرية لاختبار فعالية دواء الربو في علاج الحالات المميتة التي يسببها فيروس كورنا المستجد.

وقد أظهر العقار، المسمى أيبوديلاست (Ibudilast) نجاعة في تحسين صحة الرئة خلال مرحلة التجارب على فئران، حسب

بغداد اليوم-متابعة

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، يوي يوتشنغ، أن بلاده تدعو الى تعاون دولي واسع في مجال دراسة أصول الفيروس التاجي "كوفيد – 19"، الا انها ضد الاتهامات الموجهة لها في تفشي الجائحة.

وقال المسؤول في الخارجية الصينية

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة مصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري، في بيان ان "نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللم

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