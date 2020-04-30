الصين ترفض التحقيق بعد اتهامها بالمسؤولية عن تفشي كورونا

2020/04/30 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، يوي يوتشنغ، أن بلاده تدعو الى تعاون دولي واسع في مجال دراسة أصول ا...





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