2020/04/30 | 09:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر تام للتجوال في العزيزية شمالي واسط بعد تسجيل اول اصابة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر تام للتجوال في العزيزية شمالي واسط بعد تسجيل اول اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر تام للتجوال في العزيزية شمالي واسط بعد تسجيل اول اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).