هل حضارتنا على وشك الانتحار؟ - حنان بديع

2020/04/30 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع يقول المؤرخ أرنولد توينبي " أن الحضارات العظيمة لا تموت قتلا ، وإنما انتحارا "وهو ما يجعلنا نسأل هل حضاراتنا الانسانية الحالية بخير وهل هي في خطر وجودي أم لا ؟ترى هل هي على وشك الانتحار مثلا؟ وكما تشرح الجثث بإمكاننا تشريح الحضارات التي انهارت وماتت، ففي الماضي السحيق تكررت الاخفاقات الحضارية وكانت لها أسبابها ، لكننا اليوم متقدمين من الناحية التكنولوجية وهو ما لم يتوفر لحضارات سابقة ......





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