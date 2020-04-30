شاعر وقصيدة/ قيس عبد المغني، اليمن - ريتا عودة

2020/04/30 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة (1)لم تكن في حاجة إلى الشعر ؛كانت ستكفيك امرأة رشيقةتجتاز مخيلتك ..بعطر خافت ..



وقدمين جميلتين .لم تكن في حاجة إلى الحب ؛ فحانة صغيرة ..



بين صنعاء و عدن ..



تقفل في الثالثة صباحاً ..



كانت ستفي بالغرض .لم تكن في حاجة إلى وطن ؛ أو بطاقة هوية ؛فصديق يسحق سيجارته ..على الطاولة ..و يهب إلى المشفى ليتعرف على جثتك ..



كان سيغنيك عن الصراخ ......





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