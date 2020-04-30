وزير الخزانة الأميركي: البيت الأبيض قد يخزن مئات الملايين من براميل النفط

2020/04/30 | 09:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قد تكشف قريبا عن خطة لمساعدة شركات النفط الأمريكية، أوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين أنها قد تتضمن إضافة ملايين البراميل من الخام إلى الاحتياطيات الوطنية المترعة بالفعل، وذلك في ظل انهيار الطلب العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا.

وقال منوتشين أثناء إيجاز للبيت الأبيض عن تداعيات الفيروس على الصناعة "نستكشف إمكانية تخزين عدة مئات من ملايين البراميل الإضافية، ومن ثم ننظر في العديد من الخيارات المختلفة."

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