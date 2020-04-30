الهنين: اتفاقية الصين صُمّمت للحماية من هزات أسواق النفط

2020/04/30 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين أن الاعتماد على النفط (وهو سلعة سياسية خادعة)، من دون استخدامه في صناعات تحويلية مختلفة قد أفقده دوره الأساس، مؤكداً أن اتفاق العراق والصين صمم بعناية لحماية البلاد من هزات أسواق النفط.

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