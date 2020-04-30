بالصور.. تواصل أعمال الصيانة في ملعب الكوت الأولمبي

2020/04/30 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة عمليات الصيانة والتنظيف لمشروع ملعب الكوت الأولمبي

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