النقل تعلن وصول 205 عراقيين الى أرض الوطن من الهند وأرمينيا

2020/04/30 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، عن وصول 205 مواطناً عراقياً برحلتين استثنائيتي من مدينة بنجلور في الهند ومدينة يريفان الأرمينية الى مطار بغداد الدولي على متن طائرات للخطوط الجوية العراقية ضمن الرحلات الأستثنائية الاولى الخاصة بأعادة المرضى العالقين في المدن والتي يقصدها الطائر الاخضر لأول مرة.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/نسخة منه، إن “الرحلتين […]

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