بعد تقرير اميركي عن تطوير علاج لكورونا.. أسعار النفط تقفز قبل يوم واحد من تدشين اتفاق اوبك

2020/04/30 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، الارتفاع مدعومة بعدة عوامل، منها ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمستويات أقل من التوقعات، فضلا عن صعود أسعار النفط بعد تقرير قال إن شركة أمريكية طورت عقارا فعالا لعلاج فيروس كورونا، الذي فتك بالاقتصاد العالمي.وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم شهر يونيو بنسبة 15.47% […]

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