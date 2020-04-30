بشرى سارة من مصرف الرافدين لمنتسبي الداخلية

2020/04/30 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “وللمرة الأولى تم صرف رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية لشهر نيسان الكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم […]

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