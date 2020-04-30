أدويـة سامـراء تعـاود طـرح مستحضر سيلافكـس كريـم بعـد توقـف دام أكثـر مـن ٤ سنـوات

2020/04/30 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن معاودة طرح إنتاجها من مستحضر سيلافكس كريم في السوق المحلية بعد توقف دام أكثر من ٤ سنـوات .وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم بحسب ببان لوزارة الصناعة:” ان الشركة عاودت إنتاج مستحضر سيلافكس […]

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