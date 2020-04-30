لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تتهم البرلمان بتهميشها في بحث أزمات البلاد

2020/04/30 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي؛ بياناً استغربت فيه استبعاد البرلمان لها واقصائها من المشاركة في عملية بحث الإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار.وقالت اللجنة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنها “تستغرب إجراءات رئاسة البرلمان باستبعاد اللجنة عن ملفات عمل هي من صميم واجباتها ومهامها وبحسب تصويت مجلس النواب […]

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