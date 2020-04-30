2020/04/30 | 09:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةباشرت وزارة النقل، الخميس، تطبيق المرحلة الثالثة من الأوروبية والاسيوية عملية إعادة العراقيين العالقين في بعض الدول.وقــالــت مــديــرة الاعـــلام فــي الــــوزارة فـطـومـة المـــوســـوي، ان "الــــــوزارة بـعـد اسـتـحـصـالـهـا المــوافــقــات الـرسـمـيـة مــن قبل الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والــســلامــة الـوطـنـيـة باشرت إطلاق المرحلة الثالثة لاجلاء العراقيين إذ تم تسيير رحلات جوية استثنائية الى كل من الهند بواقع رحلتين تتوجهان الى مدينة دلهي وولايـة بنكلور ورحـلـة ثالثة الـى مدينة مـدريـد الاسبانية لتكون الرحلة الاستثنائية الاولـى من نوعها التي ينفذها الناقل الوطني لهذا القطاع اما الرحلة الرابعة والتي تنفذ ايضا لاول مرة فستكون الى مدينة يرفان الارمينية". واضـافـت المـوسـوي ان "الــوزارة اجــرت خلال الايــــام الاخــيــرة المــاضــيــة تــحــركــات حـثـيـثـة بالتنسيق مـع خـلـيـة الازمــة ووزارة الصحة والجهات الحكومية ووزارة الخارجية العراقية والسلطات المعنية في تلك البلدان لاستحصال المـوافـقـات الـرسـمـيـة عـلـى خـلـفـيـة المـنـاشـدات الإنـسـانـيـة الـعـديـدة والمـسـتـمـرة الـتـي اطلقتها الجالية الـعـراقـيـة وخـاصـة مـن الـذيـن يعانون أوضاعا حرجة بعد تفشي جائحة كورونا"، لافـتـة الــى "اســتــعــداد الــــوزارة لـتـسـيـيـر رحـلـة استثنائية تعد الاولـى الـى ايطاليا قريباً بعد استكمال الموافقات الرسمية من قبل وزارة الخارجية العراقية والسلطات الايطالية المعنية بتنفيذ الرحلات".وأشــارت إلــى أن "الـــوزارة مـلـتـزمـة بتوصيات وزارة الصحة وخلية الازمــة والجهات العليا المــســؤولــة عــن المــوافــقــات الـرسـمـيـة لاعـــادة العراقيين العالقين خارج البلاد لضمان سلامة الـجـمـيـع ومـنـع تـفـشـي فــايــروس كــورونــا مع استمرار تهيئة اسطولها وطواقمها استعدادا لإعــادة الاســر الـعـراقـيـة مـن بـاقـي الــدول الـى بلدهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الموافقات الرسمية .. النقل تطلق المرحلة الثالثة لاعادة العراقيين العالقين في الخارج) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الموافقات الرسمية .. النقل تطلق المرحلة الثالثة لاعادة العراقيين العالقين في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).