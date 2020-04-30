وزارة النقل تعلن وصول 205 عراقيين الى أرض الوطن من الهند وأرمينيا

2020/04/30 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية،اليوم الخميس، عن وصول 205 مواطناً عراقياً برحلتين استثنائيتي من مدينة بنجلور في الهند ومدينة يريفان الأرمينية الى مطار بغداد الدولي على متن طائرات للخطوط الجوية العراقية ضمن الرحلات الأستثنائية الاولى الخاصة بأعادة المرضى العالقين في المدن والتي يقصدها الطائر الاخضر لأول مرة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى، إن “الرحلتين وصلت

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